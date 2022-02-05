Окупанти на Донбасі розмістили понад 70 танків і гаубиці у заборонених зонах – ОБСЄ Суспільство | 04-02-2022, 09:13 0 133 Російські найманці на Донбасі продовжують зберігати озброєння за межами спеціальних місць. Зокрема, йдеться про 76 танків та іншу бойову техніку.





Джерело: звіт СММ ОБСЄ



Деталі: За лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння у непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей СММ зафіксувала:



18 буксируваних артилерійських установок, 10 самохідних гаубиць і 76 танків на 4 полігонах поблизу і біля житлового карталу:



н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька),

н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська),

н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська),

н п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська),

поблизу житлового кварталу н. п. Успенка (23 км на південний захід від Луганська).

Крім того, біля Шимшинівки спостерігачі ОБСЄ виявили 14 бойових броньованих машин, біля Покровки – 16 бойових броньованих машин (не заборонених Мінськими угодами).



Нагадаємо: Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованій території 22 невідведених "Гради".