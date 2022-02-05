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На Львівщині прокуратура повернула громаді нежитлові приміщення вартістю понад 2,1 млн грн

Суспільство | 04-02-2022, 11:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 175 175    



Самбірська окружна прокуратура домоглася реального виконання рішення Самбірського міськрайонного суду. У комунальну власність територіальної громади Новокалинівської міської ради повернуто нежитлове приміщення площею 543 кв. м., та зареєстровано право власності на нього за органом місцевого самоврядування як представницький орган територіальної громади.



Прокурори встановили, що вказане приміщення незаконно вибуло з комунальної власності на підставі незаконного судового рішення та в подальшому було зареєстровано за фізичною особою. Відтак, нежитлове приміщення вартістю понад 2,1 млн грн були безпідставно оформлені у приватну власність.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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