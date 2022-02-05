Конкурс місцевих ініціатив: подача проєктів - до 21 лютого! Суспільство | 04-02-2022, 12:04 0 126 На Львівщині триває обласний конкурс місцевих ініціатив в межах Комплексної програми регіонального розвитку, а також подача заявок до складу експертної комісії з оцінювання проєктів.







Триватиме подача заявок конкурсантів та експертів – до 21 лютого.







Участь у конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, ОСББ, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні, міські ради.







Основні вимоги до проєктів місцевих ініціатив:



- нижня гранична вартість проєкту - 200 тис. гривень;



- верхню межу не обмежено;



- забезпечення співвідношення фінансування 50/50 (50% - кошти обласного бюджету, 50% кошти місцевих бюджетів та небюджетний внесок конкурсанта);



- максимальна сума субвенції з обласного бюджету не повинна перевищувати 750 тис. гривень.







В межах конкурсу можуть реалізовуватись проєкти будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів комунальної форми власності, а також їх технічне переоснащення (закупівля обладнання та устаткування) в межах затверджених пріоритетів на 2022 рік.







Прийом проєктів місцевих ініціатив проводиться на онланплатформі.



З покроковою інструкцією, як подати документи та з основними вимогами конкурсу можна ознайомитися у презентації.







«Зараз триває реєстрація проєктів місцевих ініціатив в онлайн–режимі. Щодня профільний відділ обласної ради обробляє подані документи та реєструє їх або відправляє на доопрацюванння, якщо не виконані необхідні умови конкурсу. Також ми ознайомлюємося з поданими резюме та мотиваційними листами експертів, які подаються для проведення експертної оцінки конкурсних пропозицій. Уже маємо певну кількість кандидатів до експертної комісії, однак звертаємося до усіх охочих увійти до складу експертної комісії активніше зголошуватися. Праця експертів в межах конкурсу буде оплачена», - зазначила начальник відділу реалізації проєктів регіонального розвитку обласної ради Олена Гвоздик.







Заявки на участь у конкурсній комісії з оцінювання проєктів в рамках Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини подаються на ел. пошту: microproekt@gmail.com.







Нагадаємо, на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку на 2022 рік з обласного бюджету передбачено 132 млн грн.