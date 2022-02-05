Отримати картку платника можна в будь якій ДПІ Суспільство | 04-02-2022, 19:11 0 88





Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) – індивідуальний десятизначний унікальний код платника податків в Державному реєстрі фізичних осіб , тобто особистий номер для обліку в податкових органах для сплати податків та інших обов’язкових платежів.



За зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків).



У цьому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.



У разі необхідності повторного отримання картки РНОКПП з причини її втрати або зіпсування фізична особа - платник податків подає до контролюючого органу Заяву за формою № 5ДР



Оформити картку платника податків, внести зміни (зміна прізвища чи ім’я тощо) до картки РНОКПП чи отримати дублікат можна в будь якій ДПІ.



У цьому разі термін надання адмінпослуги може бути продовжено з трьох до п’яти робочих днів.















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