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Зустріч представників Львівської ДПІ з підприємцями торгівельного комплексу ШУВАР
|Суспільство | 04-02-2022, 20:01
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Сьогодні працівники Львівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області провели зустріч з підприємцями торгівельного комплексу ШУВАР.
На зустрічі податківці надали детальні роз'яснення з питань декларування доходів громадян, отриманих у 2021 році, та одноразового добровільного декларування, щодо реєстрації та застосування у процесі підприємницької діяльності РРО, допомогли завантажити на смартфон ПРРО та пояснили як ним користуватися.
Учасники зустрічі під час спілкування з податківцями поставили чимало запитань, і на кожне з них отримали фахову відповідь.
Закріпити отриману інформацію їм допомагають спеціально розроблені матеріали: пам'ятки, брошури та листівки роз'яснювального змісту.
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