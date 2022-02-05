Зустріч представників Львівської ДПІ з підприємцями торгівельного комплексу ШУВАР Суспільство | 04-02-2022, 20:01 0 147

Сьогодні працівники Львівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області провели зустріч з підприємцями торгівельного комплексу ШУВАР.

На зустрічі податківці надали детальні роз'яснення з питань декларування доходів громадян, отриманих у 2021 році, та одноразового добровільного декларування, щодо реєстрації та застосування у процесі підприємницької діяльності РРО, допомогли завантажити на смартфон ПРРО та пояснили як ним користуватися.

Учасники зустрічі під час спілкування з податківцями поставили чимало запитань, і на кожне з них отримали фахову відповідь.

Закріпити отриману інформацію їм допомагають спеціально розроблені матеріали: пам'ятки, брошури та листівки роз'яснювального змісту.



