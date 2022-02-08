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Циклон "Бацірай" забрав життя 10 людей на Мадагаскарі

Суспільство | 07-02-2022, 07:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 243 243    
10 людей загинули на Мадагаскарі внаслідок циклону "Бацірай".

Джерело: Reuters з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару та державне радіо

Деталі: Державне радіо повідомило, що деякі люди загинули внаслідок обвалу будівлі у місті Амбалавао.

"Бацірай" пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год. Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення електроенергії.

Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель було зруйновано.

Що передувало: Два тижні тому острів накрив циклон "Ана", внаслідок чого загинуло 55 осіб, а 130 тисяч людей евакуювалися.
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