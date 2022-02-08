Циклон "Бацірай" забрав життя 10 людей на Мадагаскарі Суспільство | 07-02-2022, 07:22 0 243 10 людей загинули на Мадагаскарі внаслідок циклону "Бацірай".



Джерело: Reuters з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару та державне радіо



Деталі: Державне радіо повідомило, що деякі люди загинули внаслідок обвалу будівлі у місті Амбалавао.



"Бацірай" пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год. Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення електроенергії.



Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель було зруйновано.



Що передувало: Два тижні тому острів накрив циклон "Ана", внаслідок чого загинуло 55 осіб, а 130 тисяч людей евакуювалися.