Податкова амністія: встигніть скористатись пільговою ставкою щодо іноземних активів Суспільство | 07-02-2022, 11:40 0 187











Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що громадяни України, які мають активи, що не були оподатковані станом на 01.01.2021 належним чином, можуть добровільно пройти одноразове (спеціальне) декларування, сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи. Податкова амністія розповсюджується, зокрема, на такі активи, як: грошові кошти, валютні цінності, цінні папери, рухоме та нерухоме майна в Україні та закордоном.



Зверніть увагу, що 1 березня 2022 року завершується період одноразового (спеціального) добровільного декларування іноземних активів за пільговою ставкою 7%. У подальшому до завершення кампанії, тобто з 01.03.22 до 01.09.22, валютні цінності, розміщені на рахунках в іноземних банках, можна буде легалізувати, сплативши 9% від суми активу.



Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.





