Майже 839 млн грн ПДВ надійшло до Державного бюджету України в січні поточного року Суспільство | 07-02-2022, 13:31 0 188





Протягом січня 2022 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано понад 1 606 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з січнем 2021 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на понад 40 відс або майже на 461 млн гривень.







Понад 52 відс надходжень до Державного бюджету України становить збір податку на додану вартість, якого протягом січня 2022 року надійшло до бюджету майже 839 млн грн, що майже на 22 відс або на понад 148 млн грн більше ніж у січні 2021 року.





