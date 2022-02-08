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Родина звільненого СБУшника придбала нерухомість на $1,5 млн – ЗМІ

Суспільство | 08-02-2022, 07:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    
Родина колишнього очільника Служби безпеки України Миколаївської області Віталія Герсака після його звільнення придбала нерухомості приблизно на півтора мільйона доларів.

Джерело: Розслідування Bihus.Info

Деталі: Віталій Герсак, у 2020 році – голова Служби безпеки України у Миколаївській області, тоді ж і став героєм розслідування, Ппід час якого знайшли дорогущі квартири у столичному ЖК "Французький квартал-2", землю під Києвом, бізнес-кредит із кримінальним шлейфом і солідний автопарк.

Далі, йдеться у новому розслідуванні, після звільнення Герсака життя його родини не погіршилося.

Зокрема, розслідувачі проаналізували соцемережі сина Герсака.

"…можна вітати родину з квартирним підвищенням: з дорогущого "Французького кварталу", який ми бачимо у 2020, до ще дорожчого ЖК преміум-класу "Новопечерські Липки"".

За інформацією Bihus.Info, після звільнення Герсака "вже влітку 2021 його дружина купила дві квартири у Липках – 3-кімнатні, 200 квадратів, тягнуть на мінімум 650 тисяч доларів без ремонту".

Під квартирами у Герсаків з’явилося 6 місць для паркінгу, які коштують близько 220 тисяч доларів.

Крім того, для салону краси Юлії Герсак купили теж на "Новопечерських Липках" ще 140 квадратів, за актуальними цінами (які зростали за час проведення розслідування – ред.) – це ще приблизно 650 тисяч доларів. Цей салон вже має сторінку в Інстаграм. Як зазначають у розслідуванні, "судячи з рендерингів, ремонт там буде у стилі "дорого-багато".

Загалом родина Герсаків витратила на нову нерухомість близько півтора мільйона доларів.

Також у розслідуванні йдеться про те, що син звільненого з посади СБУ-шника Герсак-молодший, будучи неповнолітнім, "катався на Ламборгіні, Геліку, БМВ, Тойоті, Фольксвагені і Тундрі зі спецсигналами".


Передісторія:

У жовтні НАЗК скерувало до НАБУ висновок щодо Герсака, який має коштовну нерухомість, землю та елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами родини. НАЗК виявило у Герсака недостовірні відомості на 800 тисяч грн.
У лютому "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що сім'я очільника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака має коштовну нерухомість, багато землі та елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами родини.
18 листопада 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака.
Миколаївський суд не знайшов у колишнього очільника СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака умислу щодо внесення неправдивих відомостей в декларацію і закрив відповідне адміністративне провадження.
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