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Інформація із Львівської обласної прокуратури

Суспільство | 08-02-2022, 10:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    



У Львові перекрито масштабний канал контрабанди наркотиків з країн Євросоюзу зі щомісячним обігом близько 1 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та припинено масштабний канал контрабанди наркотичних засобів та прекурсорів з країн Євросоюзу до України, з метою подальшого збуту (ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України).
Розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входили жителі різних областей України, організували ввезення наркотичних засобів з країн ЄС до України через митні пости Галицької митниці Держмитслужби, використовуючи сховища та інші засоби та способи, що утруднюють їх виявлення,
з метою подальшого збуту. Для цього вони використовували міжнародний сервіс одного з поштових операторів в Україні, а в документах на відправлення вказували недостовірні дані щодо його вмісту.
Так, наприкінці січня 2022 року на митному пункті пропуску Львів-Поштовий, виявлено та оглянуто посилку, яка слідувала з Республіки Польща в Київську область, та в якій знаходились понад півтисячі таблеток з вмістом трамадолу.
В ході проведення обшуку в квартирі одного з фігурантів виявлено та вилучено більше 10 тис. таблеток, серед яких медичні препарати: Subutex, Fentanilo, MST Continus із вмістом психотропних речовин та наркотичний засіб - екстазі, загальною вагою близько 200 г. Вартість вилучених наркотичних засобів та прекурсорів на чорному ринку складає близько 1 мільйона гривень.
Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводяться заходи щодо встановлення усіх причетних до злочинів осіб.
Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Управління СБУ України у Львівській області за оперативного супроводу Головного відділу захисту національної державності Управління СБУ України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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