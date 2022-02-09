Щодо термінів подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік та сплати задекларованих сум податкових зобов’язань Суспільство | 08-02-2022, 13:41 0 194









Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним.



Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан та доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.



Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан та доходи.





