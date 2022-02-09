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У Гонконгу – перша за 5 місяців смерть від Covid
|Суспільство | 09-02-2022, 07:44
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|У вівторок у Гонконгу помер літній чоловік з позитивним тестом на COVID-19 – це перша за п’ять місяців смерть, імовірно пов’язана з коронавірусом.
Джерело: Reuters із посиланням на повідомлення лікарні Гонконгу
Деталі: 73-річний пацієнт мав хронічні хвороби і попередній позитивний тест на COVID.
Поки незрозуміло, чи буде його смерть кваліфікована як 214-та від COVID у Гонконгу, оскільки попередні позитивні тести повинні мати додаткове підтвердження.
Раніше азіатський фінансовий хаб повідомив про понад 16 тисяч випадків заражень і запровадив нові жорсткі карантинні обмеження. Через це кількість авіарейсів скоротилася приблизно на 90%.
Лідерка країни Керрі Лем сказала, що Гонконг зараз не може жити з вірусом, як решта світу, через те, що понад 50% літніх людей залишаються невакцинованими.
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