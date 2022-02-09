Самовільне будівництво дерев’яних споруд неподалік водоспаду «Кам’янка» – перед судом постануть ще 6 осіб Суспільство | 09-02-2022, 12:35 0 87

Прокурори Стрийської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду ще 6 обвинувальних актів за фактом самовільного зайняття земельних ділянок природно-заповідного фонду та самовільного будівництва капітальних споруд (ч. 4 ст. 197-1 КК України).

Слідством встановлено, що фігуранти без відповідних дозволів органу місцевого самоврядування самовільно зайняли земельні ділянки, розташовані неподалік водоспаду «Кам’янка», які знаходяться на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди». В подальшому, останні здійснили самовільне будівництво 13-ти капітальних споруд у вигляді дерев’яних каркасних одно та двоповерхових будівель.

Зазначимо, що прокурорами Стрийської окружної прокуратури вже підтримується в суді публічне обвинувачення відносно двох мешканців Стрийщини, які самовільно зайняли земельні ділянки, розташовані неподалік водоспаду «Кам’янка». (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=310973&fp=10)

З метою захисту інтересів держави в суді окружною прокуратурою готуються позови про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок шляхом демонтажу споруд.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури