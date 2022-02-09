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Справу бориславських наркоторгівців передано до суду
|Суспільство | 09-02-2022, 12:47
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Прокурорами Дрогобицької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях відносно 25-ти та 46-річної мешканок Борислава, яких обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).
За даними слідства впродовж серпня-листопада минулого року зазначені особи, спільно проживаючи, незаконно збували у своєму помешканні місцевим жителям наркотичний засіб - метадон.
На даний момент ухвалою слідчого судді підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту та тримання під вартою відповідно.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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