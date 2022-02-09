Справу бориславських наркоторгівців передано до суду Суспільство | 09-02-2022, 12:47 0 123



Прокурорами Дрогобицької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях відносно 25-ти та 46-річної мешканок Борислава, яких обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).



За даними слідства впродовж серпня-листопада минулого року зазначені особи, спільно проживаючи, незаконно збували у своєму помешканні місцевим жителям наркотичний засіб - метадон.



На даний момент ухвалою слідчого судді підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту та тримання під вартою відповідно.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури