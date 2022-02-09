|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Виникнення помилок при формуванні фіскального чека
|Суспільство | 09-02-2022, 12:50
| 0 88
|
Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що у разі виникнення у суб’єкта господарювання (користувача програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО)) в програмному рішенні «ПРРО Каса» (Windows/Android) при формуванні фіскального чека помилок: «помилка в реєстрації чека» або «не можливо фіскалізувати чек», такому суб’єкту господарювання потрібно перевірити наявність зв’язку з фіскальним сервером.
При цьому слід звернути увагу, що разом із повідомленням про помилку надходить розшифрування причини відмови.
Разом з тим, наведені помилки можуть виникати у разі:
- втрати зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером та відмовою суб’єкта господарювання перейти в режим офлайн;
- суб’єкт господарювання здійснював спроби працювати з двох різних пристроїв на одному ПРРО не закривши робочу зміну на одному з пристроїв, внаслідок чого була порушена локальна нумерація документів.
Читайте нас у соцмережах:
Instagram – ГУ ДПС у Львівській області (tax_service_lviv)
Telegram – ДПС у Львівській області (https://t.me/tax_service_Lviv)
Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv
YouTube – ДПС у Львівській області
(https://www.youtube.com/channel/ ДПС у Львівській області )
Cубсайт Територіальних органів ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/
|
|