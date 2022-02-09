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Виникнення помилок при формуванні фіскального чека

Суспільство | 09-02-2022, 12:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    




Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що у разі виникнення у суб’єкта господарювання (користувача програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО)) в програмному рішенні «ПРРО Каса» (Windows/Android) при формуванні фіскального чека помилок: «помилка в реєстрації чека» або «не можливо фіскалізувати чек», такому суб’єкту господарювання потрібно перевірити наявність зв’язку з фіскальним сервером.

При цьому слід звернути увагу, що разом із повідомленням про помилку надходить розшифрування причини відмови.

Разом з тим, наведені помилки можуть виникати у разі:

- втрати зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером та відмовою суб’єкта господарювання перейти в режим офлайн;

- суб’єкт господарювання здійснював спроби працювати з двох різних пристроїв на одному ПРРО не закривши робочу зміну на одному з пристроїв, внаслідок чого була порушена локальна нумерація документів.




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