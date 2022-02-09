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Майже 93 млн грн надійшло до місцевих бюджетів плати за землю від платників Львівщини у січні 2022 року
|Суспільство | 09-02-2022, 17:03
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Протягом січня 2022 року по платі за землю місцеві скарбниці Львівської області поповнились на 92,5 млн грн, що порівняно з відповідним періодом 2021 року на 4,8 млн грн або на 5,5 відс більше.
Зокрема, по платі за землю з юридичних осіб за січень 2022 року надійшло 87,1 млн грн, що складає 96,2 відс індикативу (90,5 млн гривень). Порівнюючи з січнем 2021 року (82,0 млн грн) надходження збільшилися на 5,1 млн гривень.
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