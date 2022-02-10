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80 людей загинули через циклон "Бацірай" на Мадагаскарі

Суспільство | 10-02-2022, 07:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 160 160    
Кількість загиблих в результаті циклону "Бацірай" зросла до щонайменш як 80.

Джерело: AFP з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару

Деталі: Зокрема 60 загиблих було виявлено в районі Іконго, неподалік східного узбережжя.

Через "Бацірай" 60 тисяч людей евакуювалися. 94 тисячі людей потребують екстреної допомоги.

Низка неурядових організацій та агентств ООН розпочали розгортати ресурси, аби допомогти жертвам циклону. Франція направила 60 співробітників служби екстреної допомоги, щоб створити обладнання для очищення питної води та запустити дрони для оцінки збитків у важкодоступних районах. Також в країну прибули німецькі фахівці
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