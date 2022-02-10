Укрзалізниця сплатить понад 150 тис грн шкоди, завданої навколишньому природному середовищу Суспільство | 10-02-2022, 12:07 0 95



Господарський суд Львівської області задоволив позов керівника Пустомитівської окружної прокуратури про стягнення з АТ «Укрзалізниця» понад 150 тис грн за шкоду, завдану навколишньому природному середовищу.



Прокурор довів, що відповідачем, як постійним лісокористувачем, порушено обов’язки щодо забезпечення охорони і збереження закріплених лісів, зокрема, на підпорядкованій йому території допущено самовільну порубку дерев невідомими особами, внаслідок чого завдано шкоду державі.



Суд погодився із доводами прокурора та прийняв рішення стягнути із акціонерного товариства вищезгадану суму.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури