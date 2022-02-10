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Як покупець може отримати фіскальний чек за оплачені через ПРРО товари (послуги)?

Суспільство | 10-02-2022, 17:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    


Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що розрахунковий документ може бути створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).

Нагадуємо, що з 01 січня 2022 року перелік суб’єктів господарювання, які повинні застосовувати РРО та/або програмні РРО, значно розширився.

Відтепер застосування РРО та/або програмних РРО стало обов’язковим для платників єдиного податку другої – четвертої груп незалежно від обсягу доходу за умови здійснення ними розрахункових операцій.

Водночас, відповідно до законодавчих вимог, РРО або програмні РРО не застосовують платники єдиного податку першої групи.




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