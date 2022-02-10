Про одноразове (спеціальне) добровільне декларування під час брифінгу у Львівській ДПІ Суспільство | 10-02-2022, 18:01 0 87

Днями відбулася зустріч заступника начальника Львівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області Юрія ПАВЕЛКА з представниками місцевих ЗМІ та громадськості стосовно новацій в податковому законодавстві.

Податківець розповів, що з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 року громадяни України мають право задекларувати активи, з яких не були сплачені податки, і таким чином, легалізувати їх. Повідомив, хто може скористатися одноразовим декларуванням, що є об’єктами одноразового декларування та ставки збору з одноразового декларування, передбачені для об’єктів декларування. Наголосив, що декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Також повідомив, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається особисто декларантом виключно в електронній формі.

У завершення нагадав, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це унікальна можливість, надана державою, розпочати власну податкову історію з чистого аркушу та почати формувати позитивну податкову культуру по добровільній сплаті податків.

Зосередив увагу, також на обов’язковому з 01 січня 2022 року застосуванні РРО та/або ПРРО,.

Інформував присутніх про позитиви, передбачені Законом України від 03.06.2021 № 1525-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі – Закон № 1525), щодо удосконалення податкового законодавства та дотримання принципу справедливості оподаткування при надані особами-нерезидентами електронних послуг (в основному реклами в мережі Інтернет).

