Навчальний семінар з актуальних питань застосування ПРРО у Львівській ДПІ Суспільство | 10-02-2022, 18:29 0 71

У Львівській ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області організовано і проведено навчальний семінар для платників з актуальних питань застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Під час заходу було зазначено, що з початку 2022 року всі фізособи – підприємці другої – четвертої груп спрощеної системи оподаткування при здійсненні будь-яких розрахункових операцій повинні використовувати касовий апарат.

Правове поле дозволяє використовувати два види РРО: класичні та програмні.

Незважаючи на розміри та складність роботи, єдине завдання класичних РРО – видавати клієнтам фіскальні чеки.

Програмні – це програма, встановлена на смартфон, планшет, комп’ютер або ноутбук, за допомогою якої виконується та ж функція, що і за допомогою класичного РРО, але при цьому вони також дозволяють реалізувати інші корисні функції.

Щоб почати користуватися ПРРО його спочатку слід зареєструвати в Електронному кабінеті платника податків, заповнивши форму «1-ПРРО. У четвертому розділі «Дані щодо ПРРО» слід обрати тип ПРРО: стаціонарний, пересувний, каса самообслуговування, Інтернет-торгівля.

Для реєстрації ПРРО треба зробити такі кроки.

Зареєструвати точку продажів в Електронному кабінеті. У розділі «Введення звітності» обрати групу звітів F13, створити і надіслати форму F1312003.

Обрати безкоштовний ПРРО від ДПС або платний – від комерційних фірм.

Завантажити файл ПРРО і встановити його на планшет, смартфон чи комп’ютер, які будуть використовувати роль каси в точці продажу.

Зареєструвати ПРРО (створити віртуальну касу) через заповнення в ЕКПП форми №1-ПРРО (F1304102 в розділі «Введення звітності», обрати групу звітів F13 («Запити»). Важливо в пункті №5 обрати «Здійснюється», аби ПРРО не переставав надсилати дані до податкової при зникненні Інтернету.

В іншому випадку ПРРО не працюватиме в режимі офлайн.

У відповідь на надіслану форму №1-ПРРО надійде квитанція з фіскальним номером, під яким податкова зареєструвала ПРРО (віртуальну касу).

Особа, яка працюватиме на касі, повинна мати власний ЕЦП фізособи, отримати який можна, наприклад, через "Приват 24".

Далі потрібно через ЕКПП зареєструвати касира в податковій. Для цього у розділі «Введення звітності», група звітів F13 («Запити»), потрібно знайти форму F1391802, ввести прізвище, ім’я та по батькові касира, його ІПН та його ідентифікатор ключа, який можна дізнатися в реєстратора ЕЦП.

Після цього слід ввести в ПРРО товари.

Безкоштовний ПРРО від ДПС розроблений для виконання базових функцій РРО: фіскалізації розрахункових операцій та роботи з електронними чеками.

На ринку з’явилося чимало комерційних продуктів ПРРО. Такі реєстратори дозволяють інтегрувати ПРРО в існуючі облікові програми, адмініструвати роботу всіх кас і касирів одночасно, створювати товари і групи, завантажувати товари з інших програм, змінювати ціни та надавати знижки.

Наприкінці заходу присутні були поінформовані, що на сайті ДПС в розділі "Програмні РРО" є підрозділ «Актуальні запитання-відповіді», пов’язані із запровадженням програмних РРО і підрозділ з номерами телефонів посадових осіб податкової.





