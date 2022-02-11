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Доба на фронті: окупанти 8 разів порушили “тишу”

Суспільство | 11-02-2022, 07:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    
10 лютого окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, серед українських військоих втрат нема.
Доба на фронті: окупанти 8 разів порушили “тишу”
Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, у напрямку Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Гранітного окупанти гатили з великокаліберних кулеметів.

На околицях Попасної противник стріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, у напрямку Водяного - зі стрілецької зброї.

Поблизу Тарамчука російські найманці скинули три ВОГ-17 з безпілотника.
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