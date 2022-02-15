Поліція розігнала мітингарів з мосту між Канадою та США після шестиденної блокади Політика | 14-02-2022, 06:37 0 81 Канадська поліція розігнала протестувальників та звільнила від автомобілів міст "Амбассадор" у Віндзорі, Онтаріо, що з’єднує Канаду та США. Джерело: радник Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл, представник поліції Віндзор у Reuters, мер Віндзора Дрю Ділкенс Деталі: Ліз Шервуд-Рендалл сказала, що канадська влада має намір знову відкрити міст "Амбассадор" після завершення необхідних перевірок безпеки. Представник поліції також повідомив журналістам, що відбулося 20-30 арештів. Згідно з ранньою заявою, поліція конфіскувала автомобілі в районі демонстрації. Дрю Ділкенс повідомив, що "сьогодні наша національна економічна криза на мосту "Амбассадор" добігла кінця". Довідка. Міст "Амбассадор" з’єднує Віндзор з Детройтом в американському Мічигані. Щодня мостом перевозяться двосторонні вантажі на суму близько 360 мільйонів доларів, що становить 25% вартості всієї торгівлі товарами між США і Канадою. Шестиденна блокада перекрила ланцюжок постачання для автовиробників Детройта, змусивши Ford Motor, General Motors та Toyota Motor Corp скоротити виробництво. Що передувало: 12 лютого канадська Онтаріо оголосила надзвичайний стан через протести. Рішення було прийняте, оскільки протести обмежували рух у прикордонній зоні (мосту, який з’єднує провінцію Канади і штат США – ред.), життєво важливій для торгівлі США та Канади. Згідно з рішенням, блокування важливої інфраструктури буде "незаконним" і каратиметься річним ув’язненням або штрафом у розмірі 100 000 канадських доларів (79 000 доларів США). Передісторія: 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня. Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки. Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.