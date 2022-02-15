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СБУ: Йде хвиля гібридної війни, паніка грає на руку ворогам
|Суспільство | 14-02-2022, 10:20
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|Служба безпеки України заявляє, що Україна переживає потужну хвилю гібридної війни, для якої використовують і соцмережі, і ЗМІ, тому закликає зберігати спокій, мислити критично і керуватись даними офіційних джерел.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни".
Деталі: СБУ запевняє, що аналізує різні сценарії розвитку подій і має чіткий план дій на кожен із них, отже разом з іншими органами влади готова реагувати на загрози та попереджати їх.
Спецслужба наголошує, що інформаційне нагнітання покликане "посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність".
СБУ фіксує такі прояви гібридної війни "в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо" – і протидіє їм.
Дослівно: "Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну.
Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні.
Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас".
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