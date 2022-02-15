Афера з нерухомістю: жінку, яка незаконно привласнила квартиру біля Стрийського парку, взяли під варту Суспільство | 14-02-2022, 14:08 0 275









За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру жінці у підробленні та використанні офіційного документа, а також шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка шахрайським способом заволоділа квартирою, яка розташована у центрі міста Львова поблизу Стрийського парку. Для цього вона підробила свідоцтво про одруження з покійним пенсіонером та шляхом оформлення спадщини з використанням підроблених документів незаконно заволоділа вказаним об’єктом нерухомості.

Зазначимо, що майно покійного підлягало передачі у комунальну власність територіальної громади міста Львова в порядку визнання судом відумерлої спадщини.

За клопотанням прокурора, суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на квартиру, як предмету злочинного посягання.

Досудове розслідування у провадженні здійснюють слідчі Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу ДКР НП України.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури