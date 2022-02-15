Майже 1,5 млрд грн податкових платежів надійшло до місцевих бюджетів Львівщини упродовж січня 2022 року Суспільство | 14-02-2022, 14:38 0 128











Надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини у січні 2022 року становлять майже 1,5 млрд грн, що на понад 25 відс більше ніж у січні 2021 року.



З них понад 898 млн грн податок на доходи фізичних осіб. Це додатково 151,4 млн гривень, або на 20,3 відс більше, ніж у січні 2021 року.



Надходження єдиного податку становлять 357,5 млн грн, що порівняно з січнем 2021 року на 48,2 відс або на 116,2 млн грн більше.



Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становлять 69,5 млн грн, що на 32,9 відс або на 17,2 млн грн більше ніж у 2021 році.



Надходження плати за землю у січні 2022 року становлять 92,5 млн грн, що на 4,8 млн грн або на 5,5 відс більше.



Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Андрій Щербак.