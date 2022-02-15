НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ, ОДНОГО З НИХ СУПРОВОДЖУВАВ ПЕРЕПРАВНИК Суспільство | 14-02-2022, 14:52 0 135





Двох нелегальних мігрантів затримали учора прикордонники Мукачівського загону у ході реалізації наданої офіцерами оперативно-розшукового відділу інформації.



Одного з нелегалів, 29-річного громадянина Узбекистану, який наприкінці минулого року, в законний спосіб прибув у нашу країну, затримали неподалік від українсько-угорського кордону військовослужбовці відділу «Лужанка». Іноземця супроводжував громадянин України, 47-річний мешканець села Дийда. В діях нашого співвітчизника вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через ДКУ». Про даний факт прикордонники надіслали повідомлення на адресу Берегівського райвідділу поліції ГУНП в Закарпатській області.



Ще одного «мандрівника» затримали військовослужбовці відділення «Солотвино» за 600 метрів до кордону з Румунією. Чоловік мав при собі паспорт громадянина Алжиру. Відмітки у паспорті свідчили про те, що до України іноземець прибув законно.



Для з’ясування усіх обставин правопорушення українця та іноземців доставили до прикордонних підрозділів. Їх подальшу долю та оцінку їх діям вже невдовзі визначатиме суд.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



