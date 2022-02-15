Посадовця Львівської залізниці викрили на розтраті близько пів мільйоном гривень Суспільство | 14-02-2022, 22:59 0 59







За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику начальника одного із підрозділів регіональної філії «Львівська залізниця» за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).



За даними слідства, підозрюваний, будучи головою робочої групи з питань організації закупівель товарів, робіт та послуг виробничого структурного підрозділу, уклав від імені АТ «Українська залізниця» договір про ремонт та модернізацію колійних машин з однією із іноземних суб’єктів господарювання. При цьому, фігурант включив до нього частину робіт, які повторюються та є аналогічними з технічної точки зору. В подальшому, службовець підписав акти приймання-здачі робіт по закупівлі послуг з ремонту та модернізації колійних машин.



Таким чином, підозрюваний розтратив майно регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 445 тис грн.



Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Встановлюються інші причетні особи.



Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури