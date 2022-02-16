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Місцеві бюджети Львівщини у січні 2022 року поповнились майже на 1 млн грн транспортного податку

Суспільство | 15-02-2022, 12:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 211 211    




Протягом січня 2022 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 0,7 млн грн транспортному податку з юридичних осіб, що складає 145,6 відс індикативу (0,5 млн гривень).
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