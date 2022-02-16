Місцеві бюджети Львівщини у січні 2022 року поповнились майже на 1 млн грн транспортного податку Суспільство | 15-02-2022, 12:03 0 211







Протягом січня 2022 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 0,7 млн грн транспортному податку з юридичних осіб, що складає 145,6 відс індикативу (0,5 млн гривень).



