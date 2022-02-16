Комісія соціального захисту обласної ради розгляне можливість надання пільг дітям з багатодітних родин Суспільство | 15-02-2022, 20:14 0 131



Під час засідання комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій, депутати обговорили можливості соціального захисту багатодітних сімей на Львівщині.



З пропозицією переглянути можливості надання пільг дітям з багатодітних родин, зокрема врегулювати питання пільгового проїзду, медичного обслуговування, реабілітації, позашкільної освіти таких дітей, до депутатів звернулися представники громадської організації «Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина».







«Держава гарантує право на пільговий проїзд для дітей, які мають статус дитини з багатодітної сім’ї.- Йдеться у зверненні, - На даний час у межах міста Львова нема проблеми безоплатного проїзду дітей. Проте перевізники, які здійснюють сполучення Львова з районними центрами та іншими селами й містами порушують право дітей на пільговий проїзд. Окрім того, кожного разу при перегляді тарифів, перевізники намагаються обмежити цю пільгу часовими рамками».







Члени організації наголошують, що безоплатний проїзд учнів та студентів покликаний сприяти належній організації освітнього процесу для пільгових категорій.



«На жаль, більшість територіальних громад не закладають кошти на відшкодування перевізникам, як наслідок діти з багатодітних родин не можуть скористатися правом на безоплатний проїзд» - наголошують багатодітні батьки.







«Ми проаналізуємо потребу в коштах, також напрацюємо рекомендації для органів місцевого самоврядування. Громадська Організація «Щаслива родина», яка звернулася до нашої комісії, об’єднує 600 багатодітних родин. Загалом в області налічується близько 30 690 багатодітних сімей. Тому маємо разом шукати компроміс та приймати розумні рішення, щоб надати підтримку цим родинам», - наголосив голова депутатської комісії Микола Іщук.



Депутати та представники спілки домовилися повторно зустрітися через місяць, щоб продовжити обговорення соціальних проблем багатодітних родин на Львівщині.