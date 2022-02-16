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Підроблення COVID-сертифікатів для заробітчан – на Львівщині викрито групу осіб

Суспільство | 15-02-2022, 20:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    

Підроблення COVID-сертифікатів для заробітчан – на Львівщині викрито групу осіб

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури викрито групу осіб у шахрайстві шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).
За даними слідства, жителі Львівщини виготовляли та збували фальсифіковані сертифікати про вакцинацію від COVID-19 на замовлення водіїв, які здійснювали пасажирські перевезення заробітчан за кордон. Фігуранти пропонували одержати міжнародні свідоцтва про вакцинацію без здійснення щеплення, оплативши від 1 000 до 2 000 грн, в залежності від кількості. Підроблені документи виготовлялися за допомогою використання спеціальних програм та персональних комп’ютерів.
За результатами проведення 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, виявлено та вилучено копії паспортів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, бланки та печатки закладів охорони здоров'я та лікарів, які використовувались для виготовлення підроблених свідоцтв про вакцинацію від коронавірусної хвороби.
Наразі вирішується питання про призначення комп’ютерно-технічних експертиз, після завершення яких заплановано повідомлення про підозру вказаній групі осіб та обрання їм запобіжних заходів. Окрім того, перевіряється причетність лікарів медзакладів області на предмет внесення необхідних даних за підробленими сертифікатами в автоматизовану систему «eHealth» про вакцинування.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Яворівського райуправління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, за матеріалами УСБ України у Львівській області,
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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