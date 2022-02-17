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Українські бійці стріляли в зоні ООС з протитанкових комплексів NLAW
|Суспільство | 16-02-2022, 07:42
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|У зоні ООС у вівторок здійснили навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW та гранатометів M-141.
Джерело: штаб ООС у facebook
Дослівно: "На одному з полігонів Донеччини відбулися заняття з вогневої підготовки за участю низки підрозділів зі складу Об’єднаних сил".
"Хід тренувань гранатометників перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк".
Деталі: Військовослужбовці відпрацювали вихід на вогневий рубіж та виконали початкову вправу стрільб з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 по нерухомих цілях.
Передісторія:
18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.
У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почали готувати українських військових до використання протитанкових ракетних комплексів NLAW, доставлених в Україну з Великої Британії.
Перша група українських військовослужбовців здійснила наприкінці січня навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW.
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