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32-річного кримчанина підозрюють у збуті психотропів в одному із сіл на Стрийщині
|Суспільство | 16-02-2022, 09:48
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Під процесуальним керівництвом прокурорів Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 32-річному кримчанину у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини (ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, чоловік займався продажем амфетаміну в одному із сіл Сколівської територіальної громади.
Так, під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено 8 пакетиків із залишками порошкоподібної речовини білого кольору та пристрій для фасування.
За клопотанням прокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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