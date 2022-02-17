32-річного кримчанина підозрюють у збуті психотропів в одному із сіл на Стрийщині Суспільство | 16-02-2022, 09:48 0 204







Під процесуальним керівництвом прокурорів Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 32-річному кримчанину у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини (ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).



За даними слідства, чоловік займався продажем амфетаміну в одному із сіл Сколівської територіальної громади.



Так, під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено 8 пакетиків із залишками порошкоподібної речовини білого кольору та пристрій для фасування.



За клопотанням прокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



