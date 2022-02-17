За даними прокуратури - кількість військових злочинів на Львівщині не збільшується Суспільство | 16-02-2022, 13:47 0 169







Динаміка росту військової злочинності у нашому регіоні не спостерігається, також не зростає кількість проваджень щодо дезертирства.



Про це сьогодні, 16 лютого, під час позачергової сесії Львівської обласної ради заявив перший заступник керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону України Михайло Балан.



Прокуратура Західного регіону здійснює свої повноваження на території восьми областей України. За словами посадовця, у 2021 році військові прокурори Західного регіону скерували до суду 894 обвинувальні акти. Найбільше злочинів пов’язаних з фактами самовільного залишення місця військової служби, 65 обвинувальних актів у сфері боротьби з корупцією, 30 злочинів в економічній сфері, 4 стосувалися організованої злочинності.







«Військові прокуратури виконують свої обов’язки у штатному режимі, у нас наявний план дій на випадок введення особливого періоду. Більшість особового складу прокурорів мають досвід виконання обов’язків під час проведення бойових дій на сході нашої держави. На випадок загострення ситуації маємо визначений запасний командний пункт», - повідомив Михайло Балан. Він запевнив депутатів, що про факти розкрадання, торгівлі зброєю військовослужбовцями, прокуратура щоразу оперативно інформуватиме суспільство.







Нагадаємо, депутати обласної ради 16 лютого зібралися на позачергову сесію для заслуховування інформації щодо стану готовності територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації, а також першочергового виділення коштів та приміщення для потреб Сил територіальної оборони Львівщини.