Від 14 лютого і до особливого розпорядження органи Національної поліції переведені на посилений варіант несення служби Суспільство | 16-02-2022, 13:57 0 177







Про це сьогодні, 16 лютого, під час позачергової сесії Львівської обласної ради заявив начальник головного управління національної поліції у Львівській області Олександр Шляховський.



«Відтак збільшено кількість патрулів, нарядів поліції на території області, особовий склад і ситуаційний центр в режимі онлайн за допомогою камер відеосистеми «Безпечна Львівщина» (усього 1126 камер) постійно здійснюють моніторинг ситуації.



Поліція здійснює взаємообмін з суміжними службами, на яких покладено забезпечення безпеки в регіоні.



Також взято під охорону об’єкти критичної інфраструктури і організовано роботу щодо недопущення, профілактики та надання функцій з безпеки нашим громадянам.



Наголошу, що на разі в області не спостерігається загострення криміногенної ситуації», - поінформував Олександр Шляховський.



Керівник поліції Львівщини наголосив, що від мешканців області необхідне розуміння умов, в яких всі ми живемо через гібридну війну.



«Закликаю жителів області не панікувати і співпрацювати спільно на результат, на оперативну роботу працівників поліції», - підкреслив Олександр Шляховський.



Нагадаємо, депутати обласної ради 16 лютого зібралися на позачергову сесію для заслуховування інформації щодо стану готовності територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації, а також першочергового виділення коштів та приміщення для потреб Сил територіальної оборони Львівщини.







Львівський прикордонний загін готовий до виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації, – Анатолій Федорчук



На даний час охорона державного кордону здійснюється за повсякденним варіантом, кризових ситуацій на кордоні не виникало.



Про це сьогодні, 16 лютого, під час позачергової сесії Львівської обласної ради повідомив начальник Львівського прикордонного загону Анатолій Федорчук.



«Для реагування на зміни ситуації в прикордонному загоні і його підрозділах створені необхідні резерви. Прикордонний загін, сили та засоби готові до виконання завдань як за повсякденних умов, так і при надзвичайних ситуаціях», - наголосив Анатолій Федорчук.



За словами начальника прикордонного загону, на даний час збільшення кількості перетинів державного кордону не спостерігається, черг з легкових транспортних засобів у пунктах пропуску немає, в повітряному пункті пропуску також проблемних питань не виникало.



Нагадаємо, депутати обласної ради 16 лютого зібралися на позачергову сесію для заслуховування інформації щодо стану готовності територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації, а також першочергового виділення коштів та приміщення для потреб Сил територіальної оборони Львівщини.



