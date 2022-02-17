Прокуратура повернула громаді землі енергетики на Львівщині вартістю понад 82 млн грн Суспільство | 16-02-2022, 13:59 0 175



Господарським судом Львівської області задоволено позов Стрийської окружної прокуратури про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки вартістю понад 82 млн грн у комунальну власність.



Прокурори встановили, що орендар не виконував договірні зобов’язання і систематично не сплачував орендну плату за земельну ділянку для розміщення сонячної електростанції площею понад 26 га, що розташовані на території Сколівської територіальної громади.



Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури