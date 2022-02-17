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Прокуратура повернула громаді землі енергетики на Львівщині вартістю понад 82 млн грн
|Суспільство | 16-02-2022, 13:59
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Господарським судом Львівської області задоволено позов Стрийської окружної прокуратури про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки вартістю понад 82 млн грн у комунальну власність.
Прокурори встановили, що орендар не виконував договірні зобов’язання і систематично не сплачував орендну плату за земельну ділянку для розміщення сонячної електростанції площею понад 26 га, що розташовані на території Сколівської територіальної громади.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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