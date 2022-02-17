В області ситуація контрольована щодо можливих терористичних загроз, - Штаб Антитерористичного центру при Управлінні СБУ Суспільство | 16-02-2022, 14:01 0 175

Штаб Антитерористичного центру при Управлінні Служби Безпеки України у Львівські області готовий до реагування на можливі виклики щодо загроз терористичного характеру. Основним завданням центру є протидія та отримання інформації про можливі вчинення терактів та диверсій на території області.



Про це повідомив начальник Штабу Антитерористичного центру при Управлінні Служби Безпеки України у Львівські області Руслан Бішко сьогодні, 16 лютого, під час позачергової сесії Львівської обласної ради.



За його словами, в області організований цілодобовий обмін інформацією щодо можливих загроз з правоохоронними органами, службами порятунку, військовими, місцевою владою. Також постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо ймовірного виникнення надзвичайних подій та позаштатних ситуацій.



«У випадку отримання інформації про дії підозрілих осіб, диверсійних груп щодо вчинення терактів чи диверсій нами буде вживатися відповідний комплекс заходів з пошуку, локалізації, затримання, знешкодження терористів чи інших груп осіб. У кожному конкретному випадку буде відповідне реагування та вчинені дії щодо запобігання та захисту населення Львівщини», - зазначив Руслан Бішко.



Руслан Бішко також звернувся з проханням оперативно повідомляти Службу Безпеки України та Нацполіцію про можливі загрози, підозрілих осіб чи виникнення надзвичайних подій.



Нагадаємо, депутати обласної ради 16 лютого зібралися на позачергову сесію для заслуховування інформації щодо стану готовності територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації, а також першочергового виділення коштів та приміщення для потреб Сил територіальної оборони Львівщини