Дотримання конституційних прав затриманих осіб – один із пріоритетів діяльності прокуратури Львівщини Суспільство | 16-02-2022, 14:06 0 180





У Львівській прокуратурі проведено спільну нараду за участю Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у західних областях, представників Головного управління Національної поліції у Львівській області, Управління патрульної поліції у Львівській області, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області, а також працівників Львівської обласної прокуратури щодо дотримання конституційних прав затриманих осіб.

В ході наради учасники обговорили питання додержання конституційних прав осіб при їх адміністративному доставленні та затриманні, а також під час їх перебування в спеціально призначених місцях органів Національної поліції області.

Головуючим на нараді заступником керівника обласної прокуратури Миколою Меретом звернуто увагу на проблемні питання забезпечення права затриманих осіб на захист, належних умов їх тримання, виконання адміністративного стягнення у виді адміністративного арешту, а також інші порушення вимог галузевого законодавства, що допускаються у вказаній сфері.

За результатами наради визначено ряд заходів з метою покращення співпраці між відомствами задля забезпечення конституційних прав громадян та недопущення їх порушення.





Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури