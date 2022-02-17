Завдяки прокуратурі газопостачальник поверне безпідставно стягнуті кошти Суспільство | 16-02-2022, 18:36 0 142



Господарський суд міста Києва задоволив позов Дрогобицької окружної прокуратури до товариства з обмеженою відповідальністю про повернення безпідставно стягнутих бюджетних коштів.

Прокурори у суді довели, що відповідач десять разів необґрунтовано піднімав ціну природнього газу для опалення дошкільних та загально-освітніх закладів Трускавця за договором поставки газу 2018 року. Внаслідок чого відділ освіти Трускавецької міської ради безпідставно сплатив 85 тис грн.

Суд погодився із доводами прокуратури та прийняв рішення стягнути із відповідача вищевказану суму.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури