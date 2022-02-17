Майже 70 млн грн до місцевих бюджетів Львівщини сплатили власники нерухомості у січні 2022 року Суспільство | 16-02-2022, 18:38 0 171



Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у січні 2022 року становлять 69,5 млн гривень. Це майже на 33 відс, або на 17,2 млн грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.



Протягом січня цього року юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів 63,7 млн грн, що становить 128,8 відс індикативу (49,5 млн грн) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порівняно з січнем 2021 року (48,0 млн грн) надходження збільшилися на 15,7 млн гривень.



Про це повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Андрій Щербак.



Нагадаємо, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.





















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