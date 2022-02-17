З Bayraktar і Javelin військові ЗСУ відпрацювали ведення бою в прикордонній смузі Суспільство | 17-02-2022, 07:23 0 53 Підрозділи Збройних сил України провели активну фазу військових навчань "Заметіль-2022" в умовах ведення бою в прикордонній смузі.



Джерело: Генеральний штаб ЗСУ



Пряма мова Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного: "Сьогодні була проведена активна фаза тактичних навчань підрозділів Збройних Сил України та інших сил безпеки й оборони в рамках командно-штабних навчань "Заметіль-2022".



Сили безпеки та оборони на практиці відпрацювали варіанти асиметричних дій в умовах ведення бою в прикордонній смузі, у тому числі спільні дії сил спротиву та підрозділів механізованої бригади".



Вибухове відео з проведення спільних командно-штабних навчань «Заметіль-2022».https://t.co/jY2gqkTFmS pic.twitter.com/1aBy3odHYi



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