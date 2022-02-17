Танки і гармати: окупанти вивели понад 100 одиниць військової техніки – ОБСЄ Суспільство | 17-02-2022, 07:44 0 26 Окупанти розмістили поза межами виділених місць зберігання озброєння танки, гармати і гаубиці.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ



Деталі: Місія зафіксувала озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей:



82 танки

38 артилерійських гармат

10 самохідних гаубиць

на 5 полігонах поблизу населених пунктів:



Покровка (36 км на схід від Донецька)

Круглик (31 км на південний захід від Луганська)

Мирне (28 км на південний захід від Луганська)

Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська)

Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська).