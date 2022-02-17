Україна опинилася на 4 місці в Європі за добовою смертністю від Covid Суспільство | 17-02-2022, 07:45 0 19 15 лютого у світі діагностували 2 101 255 нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від COVID – Україна на 4 місці серед європейських країн.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Росії, Бразилії.



Зокрема, у Німеччині зафіксували майже 235 тисяч, у Росії – понад 179 тисяч і у Бразилії – понад 147 тисяч нових інфікувань.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Франція. Україна – на 17 місці.



Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 802), Бразилії (1 046), Росії (748). Україна (310 смертей) в цьому списку на 8 позиції. Загалом у світі за добу від недуги померли 11 337 осіб.



В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Росія, Франція.





За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Іспанія, Польща. Україна – 4-а в цьому списку.





За весь час пандемії вилікувались від недуги 341 526 786 осіб. Наразі нараховується понад 70 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 5 869 085 смертей від COVID-19.



Нагадаємо: За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 випадків коронавірусної хвороби і 310 смертей від Covid-19.