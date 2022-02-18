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Жительку Дрогобиччини судитимуть за розбійний напад на пенсіонера
|Суспільство | 17-02-2022, 09:29
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Прокурорами Дрогобицької окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 35-річної жінки за фактом розбою, поєднаного із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, із проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).
Розслідуванням встановлено, що у грудні минулого року, в одному із сіл Дрогобицького району обвинувачена, представившись працівницею газової служби, під приводом зняття показників лічильника, проникла у дім 80-річного чоловіка.
Скориставшись моментом, коли пенсіонер повернувся до неї спиною, жінка підняла з підлоги дерев’яну колоду на нанесла нею декілька ударів по голові потерпілого. Після того, переконавшись, що останній не в змозі чинити опору, викрала із будинку понад 100 тис. грн. та мобільний телефон.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Будьте уважні! У випадку, коли до Вашого дому намагаються зайти представившись працівником певної служби – вимагайте відповідне посвідчення. У разі, якщо такі особи відмовляються його пред’явити чи своєю поведінкою викликають у Вас підозри, зверніться до правоохоронних органів за тел. 102!
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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