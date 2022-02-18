Жительку Дрогобиччини судитимуть за розбійний напад на пенсіонера Суспільство | 17-02-2022, 09:29 0 206





Прокурорами Дрогобицької окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 35-річної жінки за фактом розбою, поєднаного із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, із проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).



Розслідуванням встановлено, що у грудні минулого року, в одному із сіл Дрогобицького району обвинувачена, представившись працівницею газової служби, під приводом зняття показників лічильника, проникла у дім 80-річного чоловіка.



Скориставшись моментом, коли пенсіонер повернувся до неї спиною, жінка підняла з підлоги дерев’яну колоду на нанесла нею декілька ударів по голові потерпілого. Після того, переконавшись, що останній не в змозі чинити опору, викрала із будинку понад 100 тис. грн. та мобільний телефон.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







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Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури