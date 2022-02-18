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Мерія вкотре закликає підприємців не розміщувати надто яскравої світлової реклами

Львів | 17-02-2022, 10:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    

В міському комунальному підприємстві «Адміністративно-технічне управління» вкотре звертаються до підприємців із проханням ретельно зважати на декоративне оздоблення фасадів світловими елементами. Адже надто яскрава внутрішня реклама на будівлях спотворює їх зовнішній вигляд та завдає незручностей учасникам дорожнього руху, особливо водіям.
«Вкотре закликаємо підприємців не розміщувати електронні табло моніторів з яскравим світлом, бо це спотворює загальний вигляд фасаду будівлі, але найважливіше – це перешкоджає учасникам дорожнього руху та відволікає їхню увагу. Також звертаємося до власників аптек, які розміщують ззовні відповідне ознакування – так звані хрести із максимально пульсуючим освітленням: вкотре просимо зменшити яскравість і відключити пульсуюче підсвічення», - зазначила керівниця КП «Адміністративно-технічне управління» ЛМР Наталія Сеньків.

До слова, за останні 2,5 місяці (грудень-лютий) по місту 808 рекламних конструкцій, що були розміщені незаконно, або термін дії дозволів на розміщення яких завершився і не був продовжений. З них 149 конструкцій – це зовнішня світлова реклама та вивіски.
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