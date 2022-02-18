Профільна комісія обласної ради збільшила розмір доплат до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні Суспільство | 17-02-2022, 13:45 0 156







Під час засідання комісії з питань соціальної політики, прав дітей, людини та учасників бойових дій Львівської обласної ради депутати погодили збільшення розміру доплат до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні до 4 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.



Раніше розмір доплат до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні становив 3 прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб.



Як зазначив голова комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій Микола Іщук, депутати зауважили різницю між доплатами родичам Героїв загиблих у російсько-українській війні та загиблих на Майдані Героїв. Відтак комісія вирішила додати кошти з обласної програми та збільшити доплати родичам Героїв Небесної Сотні на 1 прожитковий мінімум.



«Захищаючи країну, відстоюючи Гідність на Майдані ніхто не задумувався про пільги й винагороди. Наше завдання відповідально розподіляти кошти обласного бюджету, не пропустити важливого і нікого не оминути увагою. Так повинні працювати усі обласні програми», - наголосив Микола Іщук.







Нагадаємо, сума одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 січня 2022 року становить 1934 грн.



Нарахування і виплати доплати до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні відбувається з коштів обласного бюджету, у рамках комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО/ООС та їхніх родин, бійців добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні.



Право на отримання допомоги мають батьки та дружини Героїв Небесної Сотні, які зареєстровані у Львівській області та є одержувачами пенсії згідно з законодавством.