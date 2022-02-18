Хабар від пенсіонера за операцію на серці – судитимуть колишнього заввідділення кардіологічного центру у Львові Суспільство | 17-02-2022, 18:53 0 227







За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконуючого обов’язки завідувача одного із відділень «Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру» на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Розслідуванням встановлено, що лікар вимагав та одержав 65 тис грн від представника пацієнта лікарні за проведення операції пенсіонеру по встановленню кардіостимулятора.



На даний час обвинувачений звільнений із займаної посади.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполіції Львівської області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури