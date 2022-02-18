Місцеві бюджети Львівщини поповнились у січні цього року майже на 1 млн грн за рахунок збору за місця для паркування транспортних засобів з юридичних осіб Суспільство | 17-02-2022, 18:54 0 111









Протягом січня 2022 року до місцевих бюджетів надійшло 0,9 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів з юридичних осіб, що складає 122,7 відс індикативу (0,8 млн гривень). Порівняно з січнем 2021 року (0,7 млн грн) надходження збільшилися на 0,2 млн гривень.



Нагадаємо, що платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їхні філії (відділення, представництва), ФОП, які згідно з рішенням органів місцевого самоврядування (сільської, селищної або міської ради або ради об’єднаних територіальних громад), організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках (пп. 2681.1.1 п. 2681.1. ст. 2681 Податкового кодексу).









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