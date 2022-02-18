Мешканця Стрийщини обвинувачують у незаконній порубці смереки Суспільство | 17-02-2022, 19:15 0 118







Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річного місцевого мешканця за фактом незаконної порубки лісу (ч. 1 ст. 246 КК України).



За даними слідства, обвинувачений у грудні 2021 року в лісовому масиві на території села Тухля Стрийського району за допомогою ланцюгової бензопили здійснив незаконну порубку дерев породи смерека. Внаслідок чого чоловік заподіяв істотну шкоду інтересам держави на загальну суму близько 27 тис грн.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



