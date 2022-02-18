Ірина Гримак обговорила питання територіальної оборони з головами Тернопільської та Чернівецької обласних рад Сьогодні, 17 лютого, голова Львівської обласної ради Ірина Гримак зустрілася з головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком. Суспільство | 17-02-2022, 21:32 0 101





Голови рад обговорили стан готовності двох областей до територіальної оборони та до захисту цілісності держави.



Територіальна оборона та підтримка медицини стала ключовою темою й під час зустрічі голови Львівської обласної ради з головою Чернівецької обласної ради Олексієм Бойком.



«Ми домовилися про оперативний обмін інформацією та досвідом між керівництвом і депутатами наших рад, а також про напрацювання конкретних пропозицій щодо співпраці в питаннях безпеки та життєдіяльності цивільного населення», - зазначила після зустрічей Ірина Гримак.



Зазначимо, депутати Львівщини, Тернопільщини та Чернівеччини майже синхронно 15 та 16 лютого провели позачергові засідання сесій обласних рад, на яких ухвалили рішення щодо забезпечення Сил територіальної оборони необхідними коштами та приміщеннями.



Нагадаємо, депутати Львівської обласної ради 16 лютого зібралися на позачергову сесію, на якій заслухали інформацію щодо стану готовності територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації, а також виділили 5 млн грн та приміщення для потреб Сил територіальної оборони Львівщини.